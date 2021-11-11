Cezası paraya çevrildi karara itiraz edilecek

Twıtter'da açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK
tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Samsun
eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz
'ün yargılanması sona erdi. Samsun 3
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski savcı Özcan Muhammed Gündüz katılmazken, avukatı hazır bulundu. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, trol savcıyı önce TCK'nın 125-1 gereğince 365 gün karşılığı para cezasına çarptırdı. "İyi hal" indirimi uygulanan Gündüz 425 gün hapis cezası karşılığı, 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak
'ın avukatı İsa Sinan Göktaş karara itiraz edeceklerini söyledi. Göktaş, "Mahkeme eski savcıya hakaret suçundan ceza verdi. Biz ise hem hakaret hem de iftira suçlarından ceza verilmesini istemiştik. Bize göre işlenen suçların arasında iftira da var. Kararı istinafa götüreceğiz" dedi.