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Giriş Tarihi: 11.11.2021 23:59

Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz açıklaması: “En ağır cezayı almasını temenni ediyorum”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz açıklaması: “En ağır cezayı almasını temenni ediyorum”

İstanbul Ataşehir'de Mimar Başak Cengiz’in katledilmesi sonrasında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “Başak Cengiz evladımızın canice katledilişi yüreklerimizi derinden yaralamıştır. Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, ailesine bu acıyı yaşatan gözü dönmüş saldırganın en ağır cezayı almasını temenni ediyorum” dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta geçtiğimiz günlerde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, saat 19.00 sularında yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırarak katletmişti.


"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TEMENNİ EDİYORUM"


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başak Cengiz cinayeti hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Erbaş resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başak Cengiz evladımızın canice katledilişi yüreklerimizi derinden yaralamıştır. Evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, ailesine bu acıyı yaşatan gözü dönmüş saldırganın en ağır cezayı almasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz açıklaması: “En ağır cezayı almasını temenni ediyorum”
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