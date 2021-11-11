Erzurum’a 3 hafta 3 şehit ateşi

Erzurum'a son 3 haftada 3 şehit ateşi düştü. Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada vurulan Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Erzincan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Burak Tortumlu'nun ilkokul arkadaşı Emrah Erkan ise Kuzey Irak Üs Bölgesinde yaşanan silah kazası sonucu şehit oldu. Erzurum'a acı haber ise bu defa Balıkesir'den geldi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, Havran ilçesinde alınan ihbar üzerine bir aracı fiziki takibe başladı. Uyuşturucu ihbarının yapıldığı araçtakilerin silahlı oldukları bilgisinin ardından kovalamaca başladı. Kovalamanın sonunda silahlı saldırganlar polisle çatışmaya girdi. Olay yerinde yaralanan 30 yaşındaki Güngör, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin baba ocağı Erzurum'da ise yas vardı. Akşam saatlerinde acı haber şehidin kent merkezinde yaşayan ailesine verildi. Şehit haberi alındığı anda baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Erzurum Narmanlı Camii'nde ikindi namazına müteakip şehit Güngör için cenaze namazı kılındı. Binlerce vatandaşın katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Şehidin Babası Muktedir Güngör, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Abdulkair Güngör'ün tabutu tekbirlerle cenaze aracına bindirildi. Erzurum Asri mezarlığında bulunan Polis Şehitliğine götürülerek defnedildi. 30 yaşındaki şehidin 3 yaşında bir kızı vardı.