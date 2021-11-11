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Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:13

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanıklar hakkında karar

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanıklar hakkında karar

Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol’u 10 bin dolar ve 320 bin lira dolandıran 3 tutuklu sanık hakkında karar verildi. Mahkeme dolandırıcılara önce toplam 19,5 yıl hapis, 75 bin gün de adli para cezası verdi. Ancak sanıkların, Ahmet Ertuğrul Akyol’dan aldıkları parayı iade edip etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri, Taha Akyol’a yönelik “nitelikli dolandırıcılık” eylemleri ise teşebbüs aşamasında kaldığı için cezalarında indirim yapıldı. Her bir sanığın cezası 4 yıl 10 ay 22’şer gün hapis ve 20 bin 625 gün karşılığı olan 412 bin 500’er lira adli para cezasına düşürüldü.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ve 320 bin lira dolandırmıştı. 3 dolandırıcı hakkında dava açılmış, parayı iade etmeleri üzerine Akyol ve oğlu şikayetlerinden vazgeçmişti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dolandırıcılık davasında 4'üncü duruşma yapıldı. Tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli jandarma tarafından mahkemeye getirilirken, tutuklu sanık Halil Beyret Silivri Cezaevinden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı.

PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara önce Ahmet Ertuğrul Akyol'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis, 72 bin gün adli para cezası verdi. Ancak sanıkların soruşturma aşamasında parayı iade edip etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri için cezalarında indirim yapıldı. Her bir sanık için ceza 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin gün karşılığı olan 400 bin lira adli para cezasına düşürüldü.

TEŞEBBÜS İNDİRİMİ

Taha Akyol'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise sanıklara önce 7,5 yıl hapis, 3 bin gün adli para cezası verildi. Bu eylemin de teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle her bir sanık için ceza 1,5 yıl 22 gün hapis ve 625 gün karşılığı olan 12 bin 500 lira adli para cezasına düşürüldü.
Sanıklar, cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak, yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

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Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanıklar hakkında karar
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