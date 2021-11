Gazi hayatta olsa bunları sopayla kovalardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Anıtkabir'deki törenin ardından Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 'nca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde konuştu:Asıl önemli olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ün ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde ne olduğunu bilmedikleri Nutuk'ta, Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte ortaya konan 3 hedef belirtiliyor. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız. Gazi'nin milletimize işaret ettiği istikamet işte budur, serencamı bu ülkenin yol haritasıdır.Dikkat edilirse Mustafa Kemal Libya 'da, Suriye 'de, Çanakkale 'de, Kafkasya sınırında, Anadolu 'nun her karış toprağında... Hani bize diyorlar ya Azerbaycan 'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller, Türkiye bugün de Suriye'dedir, Türkiye bugün de Libya'dadır. Atatürk'ün ismini istismar edenler milletin aleyhine çalışıyor. Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanı Türkiye'yi Batı 'ya şikâyet ediyor.Çarpık Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı. Gerçi mevcut yapısı içinde Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur mu onu da bilmiyoruz. Gazi'nin askeri, diplomatik mirasına sahip çıkan biziz. Nobranlaşan, kibirleşen, gâvurun kılıcını çalan bu faşist zihniyet milletten dersini alacaktır.TürkiyeCumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkânının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: Aziz Atatürk, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun. Öte yandan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da 10 Kasım mesajları yayımladı.Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Gün boyunca Anıtkabir, Türkiye'nin dört köşesinden ziyaretçilerle dolup taştı.