Gazi hayatta olsa bunları sopayla kovalardı

Giriş Tarihi: 11.11.2021

Başkan Erdoğan: Gazi’nin mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz. CHP’nin mevcut yapısı içinde Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur muydu onu da bilmiyoruz. Gâvurun kılıcını çalan bu faşist zihniyet milletten dersini alacaktır