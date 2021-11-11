Kolonu kesen tavukçu ve iki çalışanı tutuklandı

Malatya
'da çöken 2 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yaralanan 13 kişiden 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu, diğer 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
konuyla ilgili soruşturma başlattı. 2 katlı binanın alt katındaki tavukçu dükkanının sahibinin, bitişiğindeki fırını kendi bünyesine dahil etmek için yaptığı tadilat sonucu çöktüğü öne sürüldü. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturmada enkaz altından çıkarılan ve tedavisi tamamlanan tavuk dükkanı sahibi Hikmet Doğan
ile 3 çalışanı gözaltına alındı. Doğan ile 2 çalışanı tutuklandı. Doğan ifadesinde suçlamaları reddederek "Bina ömrünü tamamladığı için yıkım oldu. İki ay önce kiraladığım işyeri ile dükkanımı birleştirmek için duvarı yıktım. Tadilat yapılırken yıkım oldu" dediği öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kovuşturma başlatıldığını belirtirken Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder
"Kaçak tadilat yapıldığını tespit ettik" dedi. Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri enkazdan numune aldı.