Uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit oldu

Balıkesir
'ın Havran
ilçesinde, şüphelileri kovalayan ekipteki polis memuru, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Edremit
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı. Edremit-Havran ilçesi girişi yakınında polis ekiplerince durdurulmak istenen aracın sürücüsü ikazlara uymayarak Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi istikametine devam etti. Mahalle içinde araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya başlayan şüphelilerin, kovalamaca esnasında polislere ateş etmesi sonucu, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdülkadir Güngör (30) ağır yaralandı. Güngör, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen şehit oldu. Olay sonrasında Osman B
., Eray Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışma başlattı. Erzurum
doğumlu şehit Abdülkadir Güngör'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.