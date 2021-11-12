Küfürbaz Türkkan için fezleke hazırlandı

İYİ Parti
Milletvekili Lütfü Türkkan
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı
'na gönderildi. İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği Tahir Gümren
'in terör mağduru olduğu, 17 yaşındaki kardeşi İsa'nın 1997 yılında Bingöl
'de PKK ile yaşanan bir çatışmada örgüt tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenilmişti. Tahir Gümren kendisine hakarette bulunan Lütfü Türkkan hakkında şikâyetçi olmuştu. Geçen hafta yaşanan olayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki göstermiş, İYİ Partili Lütfü Türkkan ise Gümren'in boynuna sarılarak "Senin b... s..." diyerek küfretmişti. Çirkin küfür büyük tepki toplamıştı.