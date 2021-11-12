Son dakika haberleri: 12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

11 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

11 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197 oldu. Bir günde toplam 356 bin 4 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 29 bin 902'e yükseldi.