TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Mardin’de

Konferansın açılışında Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Üniversite ve hedeflerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ta gerçekleştirdiği konuşmada; "Siyaset, insanlık tarihi ile yaşıt, varlığına mutlak surette ihtiyaç duyulan bir olgu ve kavramdır. İnsanlık, toplum halinde yaşama iradesinin belirdiği ilk andan itibaren, siyaset kurumuna ihtiyaç duymuştur. Zira siyaset, insanların niçin bir araya geldiğini, birlikte yaşamanın gerekliliğini ve biçimini tartışmanın odağına koyan bir olgudur. Bununla birlikte toplumu ilgilendiren kararların kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde alınması gerektiği de ilmi siyasetin alanına girer. Altını çizmek isterim ki kavramsal çerçevesini çizdiğimiz siyaset kavramı, hizmet ettiği topluma sorun değil, çözüm üreten bir mekanizma olarak varlığını sürdürmelidir. Hitap ettiği toplumun değerleri ile barışık halde yaşamalı, içinden çıktığı topluma örnek teşkil etmelidir. En önemlisi gücünü toplumsal normlardan, hukuk kurallarından ve toplumsal mutabakatı bünyesinde barındıran güçlü bir anayasadan almalıdır. İşte bu sebeple bugünü ve yarınları kucaklayan, ülkemize özgü şartları ve evrensel hukuk normlarını potasında eriten, tüm kesimlerin işbirliğinde yürütülen yeni ve sivil anayasa çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmaların, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.