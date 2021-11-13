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Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:55

Etkisiz hale getirilen teröristin kim oldukları ortaya çıktı!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Etkisiz hale getirilen teröristin kim oldukları ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile 7 Kasım’da başlayan Eren-1 Kış Operasyonlarında Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019’da Şırnak’ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla başlatılan Eren Kış operasyonları kapsamında PKK terör örgütünün silah, teçhizat ve yaşam malzemelerinin saklandığı sığınaklar tespit edilerek imha ediliyor.

Gerçekleştirilen operasyonda Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 60 mm.lig havan, 1 Zagros silahı, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 EYP, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 8 el bombası, 5 kg. patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

2019'DAKİ EYLEMLERİN FAİLİ ÇIKTI

Eren Kş-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 9 Temmuz 2019'da Şırnak Herguş Yaylasında öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak inlerinde yok etme anlayışı ve başarıyla süren terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

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Etkisiz hale getirilen teröristin kim oldukları ortaya çıktı!
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