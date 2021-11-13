Etkisiz hale getirilen teröristin kim oldukları ortaya çıktı!

Gerçekleştirilen operasyonda Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 60 mm.lig havan, 1 Zagros silahı, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 EYP, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 8 el bombası, 5 kg. patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.