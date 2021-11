Güneşin doğudan doğacağı günler yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası 'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla yapıldı. Zirve sonrası konuşan Erdoğan şunları söyledi:Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir ilki gerçekleştirdik. Adamız inşallah uluslararası toplantıların da odak noktası olacaktır.Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı . Yeni adımız ve yapımız ile daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, gelişecek, serpilecek ve büyüyeceğiz. Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin nişanesi olarak değerlendiriyoruz.Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. İstanbul Bildirisi 'yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik işbirliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme kararlılığımızı teyit ettik. Teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi 'ni de kabul ettik.Can Azerbaycan'ın kazandığı zafer, Türk Dünyası'nın tamamını gururlandırmıştır. Kafkaslar 'da barışın, istikrarın, işbirliğinin hakim olacağı bir dönemin kapıları aralandı.Gözlemci üye Macaristan 'la koronavirüs salgını karşısında verdiğimiz ortak mücadele de diğer bir başarı hikâyesidir. Türk Dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.Barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz. Kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Afrika 'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı.BAŞKAN Erdoğan konuşmasının ardından Türk Karabağ Zaferi dolayısıyla Türk Konseyi adına Türk Dünyası Âli Nişanı'nı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'e takdim etti. Erdoğan, Aliyev'e hitaben "Dirayetli liderliğinizde Karabağ 'da yaklaşık 30 yıllık süren işgale 44 gün gibi kısa bir sürede son verilmiştir. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz için değil, Türk dünyası için büyük anlam taşımaktadır. Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini pekiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığının sembolü olan har-ı bülbül Türk dünyası için zaferin müjdecisi olmuştur. Zafer, sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, aynı zamanda bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve işbirliğine giden yolun da önünü açmıştır" dedi. Aliyev de yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını gösterdi. Önümüzde son derece umut verici bir gelecek var. Bu Zengezur Koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak."BaşkanErdoğan zirvede yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan'la, salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele bir başarı örneğidir. 2040 Vizyon Belgesi ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır.Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi'nin imzalanmasına önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız. Böylelikle, Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı-Orta Koridor başta olmak üzere, aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı da bu anlamda hayati nitelik arz ediyor.Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi geliştirerek, bu doğrultuda bir üst aşamaya çıkacak adımı attık. Stratejimizi teşkilatımıza da teşmil ederek, müşterek bir saydam ve katılımcı Yapay Zeka Portalı'nın tesisi için çalışmaya başlayalım istiyoruz. Yeşil büyümeye yönelik projelere imza atmalıyız.Doğal afetlerle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeliyiz. Arama, kurtarma ve rehabilitasyon konularında Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmalı.PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde KKTC'yi aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri'nin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum.BaşkanErdoğan "Dönem Başkanlığımızda Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. İkincisini mart ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na hepinizi özellikle davet ediyorum. Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. TEKNOFEST'in önümüzdeki yıllarda diğer kardeş ülkelerde de düzenlenmesi yararlı olacaktır" dedi.BAŞKAN Erdoğan, Türk Konseyi devlet başkanları ile İstanbul Sultanahmet'te bulunan Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Erdoğan, günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.BAŞKAN Erdoğan, Aksakal olarak da Binali Yıldırım'ı teklif ettiklerini ve kabul gördüğünü belirterek "Türkiye'nin Aksakal'ı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek" dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanlığı'nı yürütecek olan Yıldırım, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.BAŞKAN Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle geldi. Liderler cuma namazını adada bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı.