Halk CİMER ile yönetime katılacak

İletişim Başkanlığı, vatandaşın yeni politika önerileri sunabilmesi ve halihazırda yürütülen politikalar hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER) üzerinde 'Yönetime Katıl' uygulaması başlatıldığını duyurdu. Yeni uygulama ile vatandaşlar, CİMER üzerinden gündemdeki icraat ve politikalara yönelik duyurulan başlıklar hakkında görüş ve önerilerini iletebilecek. 'Yönetime Katıl' uygulamasına 'www. cimer.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek ve vatandaşın görüşüne sunulacak başlıklar ülke gündemine göre değişiklik göstererek, güncel tutulacak.
'ÖZELLİKLE GENÇLERDEN KATILIM BEKLİYORUZ'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, vatandaşın önemli anayasal haklarından olan bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER'in dünya genelinde öncü elektronik başvuru alma sistemleri arasında olduğunu belirtti. CİMER'i millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olarak gördüklerini ve vatandaşlar tarafından 2020'de CİMER'e yaklaşık 6 milyon başvuru yapıldığına dikkat çeken Altun, bu başvuruların içeriklerinin en önemli bölümünü pandeminin oluşturduğunu bildirdi. CİMER'in yalnızca 'şikayet' veya 'talep' mercii olarak görülmemesi ve daha etkin hale getirilmesi için yeni uygulamalar eklediklerini vurgulayan Altun, "Katılımcı demokrasi anlayışıyla CİMER üzerinden hayata geçirdiğimiz 'Yönetime Katıl' uygulamamızla tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle de gençlerimizden katkı bekliyoruz" dedi.