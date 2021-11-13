İBB’den akıllara durgunluk veren uygulama! Metroda yürüyen merdivenler kapatıldı

Seçim döneminde verdiği sözleri unutmasıyla vatandaşın tepkisini çeken İBB yönetimi İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırma ve rahatlatma vaadine de rafa kaldırdı. Metro sefer aralıklarını uzatan, İETT hatlarını iptal eden, birçok otobüsün sefer aralıklarını uzatan yönetimin M4 Esenkent durağı ve Tavşantepe Kadıköy metrolarındaki yürüyen merdivenlerini kapatması da tepki topladı.