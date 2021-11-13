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Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:30

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-1 Kış operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-1 Kış operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 7 Kasım’da başlatılan Eren-1 Kış Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan bölgede 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, 7 Kasım'da başlatılan Eren-1 Kış Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan bölgede 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-1 Kış operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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