İşte derin kumpasın finansörü

Başkan Erdoğan'ı 2023'te iktidardan indirmek amacıyla eski CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiyle kurulan Turkish Democracy Project-TDP'nin (Türk Demokrasi Projesi) finansörlüğünü Musevi sermayesinin önemli temsilcilerinden Thomas Scott Kaplan 'ın yaptığı ortaya çıktı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün edindiği bilgilere göre düşünce kuruluşu kisvesiyle insan hakları, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi sözde Batılı değerlere atıfla Türkiye'de yönetim değişikliğini amaçlayan TDP, bunun için ekonomik ve sosyal istikrarsızlık oluşturmayı hedefliyor. Nihai hedef ise Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında kırılmalar oluşturarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden mevcut yönetimi yıpratıp, 2023 seçimlerinde yönetim değişikliği yapılması. Kuruluşun CEO'luğunu eski BM Büyükelçisi Mark D . Wallace üstlenirken, başkanlığını Eski İç Güvenlik Konseyi Bakanı Frances Townsend yapıyor.Danışma Konseyi üyeleri arasında ABD'li eski senatör Joseph Lieberman ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi eski Büyükelçi Alejandro D . Wolff gibi TDC'de bulunan isimler yer alıyor. SABAH'ın dün sürmanşetten gündeme getirdiği 'derin kumpas'ı, tıpkı Yahudi milyarder George Soros 'un kadife devrim operasyonları gibi organize eden Scott'ın, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD'li gruplara destek veren JFK (Justice For Kurds), yani Kürtler İçin Adalet adlı kuruluşun destekçisi olduğu da anlaşıldı. ABD doğumlu Kaplan, Fransız aktivist Bernard Henri Levy ile birlikte 2018'de JFK'yi New York 'ta kurdu. Bu kuruluş Kürtler'in bağımsız bir devlete sahip olmaları gerektiğini savunmaya yönelik politikalar üretiyor.Kuruluş, Irak ve Suriye'deki ve ülkemizdeki ayrılıkçı Kürtler'e yoğunlaşarak, uluslararası politikada bu kesimin temsilcisi olmayı amaç edinmiş durumda. Kaplan başkanlığındaki bu örgütün de danışma konseyinde yine TDP Danışma Konseyi üyeleri CIA eski Operasyon Direktör Yardımcısı Robert G. Richer, eski Florida Valisi Jeb Bush ve eski Büyükelçi Giulio Terzi di Sant'Agata yer alıyor. Kaplan, İran'ın nükleer programını engellemek üzere kurulan UANI ( United Anti Nuclear Iran ) adlı kuruluşun da kurucuları arasında. UANI adlı kuruluşun kurucuları arasında ölen Mossad eski Başkanı Meir Dagan ile yine önceki Mossad Başkanlarından Tamir Pardo yer alıyor.KAPLAN'IN bir işadamı olarak ana gelir kaynağı madencilik. Scott, buradan elde ettiği gelirle ABD yanlısı Körfez ülkeleri ile yakın ilişkiler geliştiren, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve BAE/Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ın isteği üzerine DEAŞ'a karşı faaliyet gösterdiği öne sürülen ALIPH adlı kuruluşun da başkanlığını üstlendi. Sahibi olduğu Tigris Financial Group ile özellikle Ortadoğu odaklı faaliyet yürüten Kaplan, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve ticari planlarına hizmet etmesi için 'Ortadoğu'ya barış ve demokrasi getirme' argümanı ile UANI, CEP (Counter Extremism Project) ve JFK gibi Ortadoğu'da belirli bir kesimin çıkarlarını destekleyen yapıların kurucusu ve finansörlüğünü yapmasıyla tanınıyor. Eylül 2014'te 'Aşırılıkçı düşüncelerin yarattığı küresel tehditle mücadele amacı taşıdığı' belirtilerek New York'ta kurulan CEP sözde DEAŞ'la mücadele görünümüyle aslında ABD dış politikası doğrultusunda şirketler ve uluslararası karar alıcılara baskıyı hedefliyor.