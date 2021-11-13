Son dakika: Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Bakan Koca yaptığı yeni paylaşımda, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun." dedi.