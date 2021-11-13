Son dakika: Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içindebir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
Bakan Koca yaptığı yeni paylaşımda, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun." dedi.