Sen var ol Hatice Teyze

Rize
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ilçesi, Dülgerli köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu, elleriyle ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Çoraplar Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlere İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından dağıtıldı. Kalpakoğlu mektubunda ise, "Evlatlarım ben sizlerin vatan için dağda bayırda kar kış demeden yağmur demeden, ne kadar zor şartlarda vazife yaptığınızı televizyondan görüyorum. Hem gururlanıyorum hem de hüzünleniyorum. Ayağınız üşümesin diye, hasta olmayasınız diye çorap gönderiyorum" yazdı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. SABAH'a konuşan Kalpakoğlu ise, "Ördüğüm çoraplar oraya ulaşmış, teşekkür videosu çekip gönderdiler. Çok mutlu oldum, ağladım" dedi.