Türkiye’nin gururu Selçuk öğretmen

Türkiye
'de 1997'de yaşanan ve postmodern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat
sürecinde, özellikle İmam Hatip lisesi öğrencilerinin üniversite tercihlerinde istedikleri alana gidebilmelerini engelleyebilmek için 1999'da "farklı katsayı uygulaması" yürürlüğe kondu. Bu uygulamayla üniversite sınavında puanları kesilen İmam Hatip ile Meslek Lisesi öğrencileri yıllar süren bir haksızlık yaşadı. Üniversite sınavında 450 puan alan bir İmam Hatip ve Meslek Lisesi
öğrencisinin puanı, farklı katsayı uygulaması nedeniyle neredeyse 350'ye kadar indiriliyordu. Bu uygulamanın yapıldığı dönemde yaklaşık 1 milyon öğrenci, çok başarılı olmasına rağmen katsayı engeline takılıp hedefledikleri bölümlere giremedi.
TIP YERİNE ÖĞRETMENLİK
Bu mağduriyeti yaşayan gençlerden biri de Selçuk Yusuf Arslan
'dı. Ankara Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi olan Arslan, oldukça başarılı bir öğrenciydi. 2002'de üniversite sınavına girdi. Yüzde 0.5'lik dilimde yer aldı. Bu başarıyla Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tıp ya da mühendislik okuyabilirdi. Ancak katsayı uygulaması yüzünden puanı düştü. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği programına girebildi. Önüne çıkarılan katsayı engeline rağmen hayallerine adım adım yürüyen Arslan, önce üniversiteyi bitirip öğretmen oldu. Ardından yüksek lisans ve doktora yaptı. Üniversitede öğretim üyesi olmak yerine kendi isteğiyle meslek lisesinde eğitim vermeye başladı.
Uzun süredir Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Arslan onlarca uluslararası ödül aldı. 2018'de Hindistan
'ın düzenlediği yarışmada Küresel Öğretmen Ödülü kazandı. Kurduğu öğrenci takımı dünya birincisi oldu. Eylül ayında Eğitim Nobeli olarak bilinen, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın onursal başkanı olduğu Varket Vakfı tarafından düzenlenen 2021 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği tarafından ilk kez düzenlenen, 39 ülkenin katıldığı Yeşil Beceriler Yarışması'nda ödül alan 3 isimden biri oldu.
SABAH'a konuşan Selçuk Yusuf Arslan, kendisine Türkiye'nin en prestijli Fen ve Anadolu liselerinden teklif geldiğini ancak meslek lisesinde kendi tercihiyle kaldığını söyledi. Arslan, "Meslek lisesi öğrencilerinin gelişimini görmek çok anlamlı. Maalesef bu liseler itibar kaybetmişti. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla meslek liseleri yeniden atağa geçti. Ben de katsayı mağduru olmuştum. Puanım öğretmenliğe yetti. Ama iyi ki de öğretmen olmuşum. Mesleğimi çok seviyorum" dedi.
'EN İYİ 50 ÖĞRETMEN' ARASINDA
Daha önce Hindistan'da düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görülen Arslan, bu yıl 121 ülkeden yaklaşık 8 bin 200 kişinin yarıştığı Global Teacher Prize'de (Küresel Öğretmen Ödülü) kız öğrencilerine verdiği destek, imkanı olmayan bölgelerde yaptığı kodlama çalışmaları ve öğrencilerinin iklim değişikliğine karşı ürettiği teknoloji altyapılı çalışmalar ile komitenin dikkatini çekmeyi başardı. En iyi 50 öğretmen arasına girdi. Arslan birkaç gün önce de çevre ve kodlama projesiyle Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından Yeşil Beceriler Ödülü'ne layık görüldü. İlk kez düzenlenen yarışmaya 39 ülkeden 134 başvuru yapılmıştı. Arslan'ın kendi öğrencilerinden kurduğu bilişim takımı da geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen, genç jenerasyonu yenilenebilir enerji çeşitleri ve teknolojileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan "FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birinciliği kazandı.
BAKAN ÖZER: MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN UMUT OLUYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde SABAH'a yaptığı açıklamada mesleki eğitimin yeniden umut olduğunu belirterek "1999'lu yıllardan bu noktaya geldiğimizin altını önemle çizmemiz lazım. Bildiğiniz gibi katsayı uygulaması bu ülkede 10 yıldan uzun süre uygulandı. Bu uygulama mesleki eğitimi bitirdi. Mesleki eğitimin itibarı altüst oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu hasarı telafi etmek için on yıllardır çabalıyor. Çok şükür gelinen nokta, gelecek için çok daha umut verici" demişti.