Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güngör’e Gençlik Çalışmaları Ödülü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleştirilen Gençlik Festivali, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivalin açılış konuşmalarını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geriye dönüp baktığımda iyi ki gençlerle birlikte yol yürümüşüm, iyi ki onların önünü açacak işler yapmışım diyorum. Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor" ifadelerini kaydetti.

ÇÜNKÜ SÖZÜMÜZ VAR

Festivalin açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği Gençlik ve Yerel Yönetimler proje yarışması kapsamında ödül de aldı. "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" branşında 148 belediye ve 283 projenin arasından kazanılan ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Ödül töreni sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerimiz hayata geçirdikleri birçok proje ile gençlerin yanlarında olduklarını gösterdiler. Belediye Başkanlarımız gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği veriyor. Festivalimize destek veren ve ödül alan belediyelerimizi tebrik ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahraman gençliğimize yaptığımız çalışmalardan dolayı Gençlik ve Yerel Yönetimler yarışmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü aldık. Edebiyatın başkentine ve tüm gençlerimize çünkü sözümüz var" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE KAHRAMANMARAŞ TANITILACAK

21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olarak nitelendirilen organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de kurduğu standıyla yerini aldı. Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerinden, coğrafi zenginliklerine kadar birçok birikimi Büyükşehir Belediyesi standında katılımcılara ve gençlere tanıtılacak.