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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Fotoğrafları saklamayıp anlık mesaj atmışlar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fotoğrafları saklamayıp anlık mesaj atmışlar

Başkan Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri için tutuklanan iki İsraillinin, fotoğrafları telefonun galerisinde saklamayıp anlık olarak mesaj attıkları ortaya çıktı

İsrailli Natali ve Mody O. çifti, İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve "siyasal ve askeri casusluk"tan tutuklanmışlardı. İsrailli çiftin çektikleri fotoğrafları WhatsApp üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Fotoğrafların ne amaçla gönderildiği, gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da inceleniyor. Fotoğraflarla birlikte evin konumu, kulediki güvenlik görevlisi sayısı gibi detayların paylaşıldığı görüldü.
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Fotoğrafları saklamayıp anlık mesaj atmışlar
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