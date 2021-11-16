Fotoğrafları saklamayıp anlık mesaj atmışlar

İsrailli Natali
ve Mody O. çifti, İstanbul Üsküdar
'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi
'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konutunun fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve "siyasal ve askeri casusluk"tan tutuklanmışlardı. İsrailli çiftin çektikleri fotoğrafları WhatsApp
üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Fotoğrafların ne amaçla gönderildiği, gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da inceleniyor. Fotoğraflarla birlikte evin konumu, kulediki güvenlik görevlisi sayısı gibi detayların paylaşıldığı görüldü.