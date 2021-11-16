Kovid-19’a karşı yeni umut! Yüzde 89 oranında başarılı... Pfizer FDA’ya başvuruda bulundu

"KOVİD-19'A KARŞI SAVAŞTA KRİTİK ROL OYNAYABİLİR"

Acil kullanım izni başvurusuna ilişkin Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Dünya çapında bu yıkıcı hastalıktan etkilenen sayısız kişi ve 5 milyondan fazla ölümün üzerine, hayat kurtaran tedavi seçeneklerine acil bir ihtiyaç var. PAXLOVID ile ilgili son klinik çalışmamızda elde edilen güçlü etki ve izin verildiği takdirde hayat kurtarmaya ve insanları hastaneden uzak tutmaya yardımcı olma potansiyeli, oral antiviral tedavilerin Covid-19'a karşı savaşta oynayabileceği kritik rolün altını çiziyor. Bu potansiyel tedaviyi hastaların ellerine teslim etme çabamızda olabildiğince hızlı hareket ediyoruz ve başvurumuzu gözden geçirmesi için FDA ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.