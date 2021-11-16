Okul için toplanan 5 milyon TL kayboldu

Eczacıbaşı Holding
, 2011'de Uskumruköy'de bir proje kapsamında köyün yolları ve arazilerini 4.5 milyon TL'ye satın aldı. Uskumruköy Muhtarı Halil Özkaya, ilkokul yapılması için 4.5 milyon lirayı Uskumruköy Muhtarlığı'nın Ziraat Bankası Sarıyer
Şubesi'ne yatırdı. 2014 yılında köyler mahalle statüsüne geçince köyün bütün varlıkları belediyeye devroldu.
4.5 milyon lira Sarıyer Belediyesi
'nin varlıkları arasına girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
'in ise okul için ayrılan parayı okul yapmak yerine başka işlerde kullandığı ifade edildi. Okul parasının faiziyle 5 milyon TL'yi geçtiği öğrenildi. Uskumruköy Okulu için ayrılan paranın kaybolduğunu söyleyen İBB
Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Mecyisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşgun
, "Okul için ayrılan para Şükrü Genç tarafından hiç edildi. Biz 2014 yılından bu yana 6'dan fazla bu paranın ne olduğuna yönelik soru önergesi verdik ancak Şükrü Genç bu parayla ne yapıldığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı" dedi.