Sezai Karakoç’un fikir dünyası bugüne ve yarına ışık tutuyor

"FİKİRLERİ TÜRKİYE İLE SINIRLI KALMAYACAKTIR"

Sezai Karakoç üzerine yazıları bulunan şair ve yazar Kamil Eşfak Berki de usta şairin kaybının çok ani olduğunu belirterek, konuya geniş bir zaman dilimi kapsamında yaklaşmakta fayda gördüğünü söyledi. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonra toplumda adeta duraklama dönemi yaşandığını, bu dönemde değerli şairlerin ve sanatçıların art arda geldiğini ifade eden Berki, şunları kaydetti:

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"Benim görüşüme göre Birinci Dünya Savaşı çıkmasaydı bir 'Osmanlı rönesansı' yaşanabilecekti fakat bu akamete uğramıştır. Bununla birlikte Mehmet Akif, Yahya Kemal ve özellikle Necip Fazıl ile fikir hayatı da gümrah bir şekilde başladı. Ardından Sezai Karakoç, o döneme göre fikir yoğun olarak şiirin yanında tefekkürü de kendinde gerçekleştirdi. Bugüne kalan çok şümullü bir dünya görüşü ortaya koyabildi ve bunu yapabilmek için yaşadı. Bir çok düşünürün sağlayamadığı 'fikriyatını yarıda bırakmama' başarısını da göstermiştir."

Sezai Karakoç'un fikirlerinin gelecek zamana bir köprü sağladığını vurgulayan Berki, "Onun fikirleri sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak, inşallah Misak-ı Milli'nin dışında da bütün İslam alemine çok doğru açılımlar getirecektir." dedi.

Kamil Eşfak Berki, "Çok hasbi bir şahsiyetti. Fikirleri de çok sağlam ve berraktır. Yeni nesiller onun fikirleriyle beslenecektir. Bu da toplumumuz için ve bütün İslam alemi için inşallah çok hayırlı verimlere yol açacaktır. Onun sayesinde yeni nesiller zamana daha hür bakabilecektir." diye konuştu.