Teröristbaşının kardeşi koronavirüsten öldü

Yıllarca ağabeyi birlikte terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosunda yer alan ve daha sonra örgütten ayrılıp Kuzey Irak
'ın Süleymaniye
kenti yakınlarında bulunan Koysancak'a yerleşerek fırıncılık yapmaya başlayan Osman Öcalan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Evde tedavisine başlayanan Öcalan, durumu ağırlaşınca, ailesi ve yakınları tarafından Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki Nevroz Hastanesi
'ne kaldırıldı. Bir haftadan bu yana yoğun bakım servisinde tedavi gören Osman Öcalan, bugün sabaha karşı saat 04:30 sularında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Terör örgütü PKK'dan ayrıldıktan sonra Koysancak bölgesinde evlenen ve çocuk sahibi olan Osman Öcalan'ın Kuzey Irak bölgesinde toprağa verilmesi bekleniyor. Türkiye
'de aranan teröristler listesinde de yer alan Öcalan'ın hakkında açılan davalar olduğu biliniyor.