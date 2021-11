Ağlatan ziyaret

BaşkanErdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara Yenimahalle'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Erdoğan çiftini, "Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel bir şey" sözleriyle karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 'in eşlik ettiği ziyarette Erdoğan çifti aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti ve Başak Cengiz'in mezuniyet fotoğraflarının yer aldığı albümü inceledi.Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraflarını incelerken gözyaşlarına hakim olamadı. Taziye ziyaretinde anne Cengiz, kızının mezuniyetinde taktığı başörtüsünü de Emine Erdoğan'a verdi.BAŞAKCengiz cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz 'un ailesinin, oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti. Savcılık, tutuklanan Boz hakkında soruşturmaya devam etme kararı aldı. Zanlının avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu mahkemede, oğlunun 'akıl sağlığının yerinde olmadığını' savunarak, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor. Cezai ehliyeti olmadığı aşikardır. Gözlem altına alınsın" demişti. Ancak Boz'un "Uyuşturucu kullandığım zaman yatılı tedavi gördüm. 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım yok" demesi savcının söz konusu kararına gerekçe oldu./SABAHBAŞAK Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçaklar polisi bile dehşete düşürdü. Evden 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet çıktı. Evin bir odasındaki koltukta kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası olduğu görüldü. İlgi çeken bir başka detay ise TV kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta 'Kararlı, saldırgan, hatırla ve alerji' yazısının olması. Katil zanlısının oturma odasının duvarlarına asılı kağıtlarda da 'Sabahtan akşama spor', 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile', 'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', gibi notlar bulundu. Odada masanın üzerinde ise satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekti. DHA