Yapmacık davranışla helallik istenmez!

Suriye
'nin İdlib
kentinde 3 Mart 2020'de şehit düşen P. Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) babası Oktay Tuncer
, "Bizimle, hangi yüzle helalleşecek. Önce kendilerine bir çekidüzen versinler. Memleket için faydalı işler yapsınlar. Terör örgütü ve uzantılarıyla işbirliğini kessinler. Şehitlerimize ve yakınlarına hakaret edenlerle beraber olmasınlar. Bunu görelim, ondan sonra gelip bizden helallik alsınlar. Biz cahil insanlar değiliz. Kapıma gelirse niye geldin demem ama bu tür söylemlerini yapmacık buluyorum. Kılıçdaroğlu ve partisine inanmıyorum" dedi.
ŞEHİTLERİ AŞAĞILADILAR
Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in annesi Seher Tuncer
de, "Helalleşme isteğinin menfaatleri doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Biz ona hiçbir zaman hakkımızı helal etmeyiz. Hiçbir şehit ailesi de ona hakkını helal etmez. Bizleri hep kırdılar, yaramıza tuz bastılar. Milleti aşağıladılar, Şehitleri aşağıladılar. Ne yapsalar hep yanlış yaptılar. Bu tür bir beklentisi varsa, kendilerini bir an önce düzeltsin" dedi.
HELALLİK İSTEMESİ BOŞUNA DEĞİL
Tunceli Nazımiye
'de 2016'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz
'ın babası Davut Durmaz
ise "Bizim kapımız herkese açık ama onun helallik istemesi bana çok inandırıcı gelmedi. O makamdaki bir kişinin helallik istemesi boşuna değil. Bir şeyler var ki bu sözü söylemek durumunda kalmış. Durup dururken helallik istemesi manidar. Terör örgütleriyle bağlarını keserlerse, işbirliği yapmazlarsa ve PKK'yı açıktan sözleriyle kınarlar ve karşı olduklarını ifade ederlerse helallik alabilirler. Kendilerini düzeltirlerse, vatan millet için çağrıda bulunurlarsa her şehidin evine gidebilir, yaptıkları hatalardan dolayı özür dileyebilirler" dedi.