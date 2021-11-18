28 Şubat mağdurlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘Helalleşmek isteyenler yakamızdan düşsün’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi. 28 Şubat mağduru ve "İkna Odaları" kitabının yazarı Gülşen Demirkol Özer ise Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NU SAMİMİ BULMUYORUM

Başörtü yasağı mağdurlarından Özer, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Nur Serter ekranlara çıkıp ikna odalarında kızlarla sadece sohbet ettiklerini söylediklerinde nasıl hayret içerisinde kalıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri karşısında hayrete düşüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde samimi bulmuyorum sadece 2023'e yaklaşırken daha fazla kimden oy alabilirim kaygısıyla hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.

İŞKENCEYİ YAPANLAR ŞİMDİ HELALLEŞELİM DİYORLAR

Özer; 28 Şubat'ın ikna odalarına ilişkin şöyle konuştu: "İkna odalarında başörtüsünün anormal, çağdışı, çirkinleştiren bir obje olduğu aynı zamanda dinde de yeri olmadığı ve tüm telkinlere rağmen ısrar ederlerse de okuma haklarının olmayacağı psikologlar aracılığı ile söyleniyordu. Bu odalarda kızlara başları açtırılıyor ve bu anlar kameraya kaydediliyordu. Bu işkenceyi yapanlar çıkmış bize helalleşelim diyorlar. Sadece müstehzi gülümseyebilirim."

DİYARBAKIR ANNELERİNDEN HELALLİK İSTENECEK Mİ?

"Nihayetinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2013 tarihinde 1964 yılından itibaren her dönemde farklı boyutlarda gerçekleşen başörtüsü yasağını sona erdirdi ve kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırdı. Bugün helallik dileyenler bu gençlerin hayatını karartanlar. Onlara 'artık yakamızdan düşün' demek isterim.

Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın. Samimi iseniz zaten Cumhurbaşkanımızın serbest kıldığı başörtüsünü konu etmek yerine Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anaların yanına gidip helallik alsınlar."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini belirterek, şunları söylemişti: "Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz."