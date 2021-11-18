‘Bizim hasretimiz başladı’

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Hakk'a yürüyen şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için, "Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Diriliş Şairi, büyük dava ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum."
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
Şiirimizin zirve ismi "İslâm Medeniyetinin Dirilişi
" davasının öncüsü Sezai Karakoç üstad, fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Şair, yazar ve fikir adamı üstad Sezai Karakoç, dünya sürgününü tamamlayarak Hakk'a yürüdü. Milletimizin başı sağ olsun.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:
Diriliş şairi Üstad Karakoç
, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek hayat, sağlam fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:
Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
DÜNYA MÜSLÜMAN ÂLİMLER BİRLİĞİ'NDEN TAZİYE
Dünya
Müslüman Âlimler Birliği, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Karakoç'un Türkiye Cumhuriyeti
döneminde İslam düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı. Karakoç'un İslam birliğini arzuladığı ve konuşmaları ile eserlerinde sürekli bunu hatırlattığı kaydedilen açıklamada, "Edebiyat onun elinde İslam'a, hayra ve ahlakın güzelliklerine davet için bir araçtı" ifadeleri kullanıldı.