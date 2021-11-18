CHP’li belediyede bir taciz skandalı daha! 14 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.
BU İLK DEĞİL
CHP'li belediyede yaşanan bu taciz olayı ilk değil. CHP'li belediyelerde daha önce de birçok kez taciz skandalları gündeme gelmişti.
İşte onlardan bazıları
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç
VEFA BORCUM OLARAK SENİ İSTİYORUM
Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdurlardan bir mimar, başkanın kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini iddia ederken, bir sekreter ise "İşe başlamadan önce, benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. Ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti" dedi. İstifa eden bir sekreter ise "Sen benimsin. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin" dediğini anlattı.
Bir başka skandal da Çanakkale'de yaşandı.
CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.
ERKEK ÇOCUĞA TACİZ
CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.(31), İstanbul Ümraniye'de 17 yaşındaki İ.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Telefonunda çok sayıda erkek çocuğa ait çıplak görüntüler ve mesajlaşmalar çıkan N.E.Y., İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E
ÇATALCA'DA TACİZ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. M.E.E., CHP Çatalca İlçe Yönetimi'nin isteğiyle görevinden istifa etti.
Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut
16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HAMİLE BIRAKTI
Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. İddiaların odağındaki CHP'li başkan ise hem görevinden hem partisinden istifa etti.