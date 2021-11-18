CHP’li belediyede bir taciz skandalı daha! 14 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı



CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç

VEFA BORCUM OLARAK SENİ İSTİYORUM

Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdurlardan bir mimar, başkanın kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini iddia ederken, bir sekreter ise "İşe başlamadan önce, benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. Ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti" dedi. İstifa eden bir sekreter ise "Sen benimsin. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin" dediğini anlattı.

Bir başka skandal da Çanakkale'de yaşandı.