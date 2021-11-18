Sağlık Bakanlığı’ndan yüksek riskli 8 ile yakın markaj

Türkiye'de hızlı ve yaygın aşılamayla 73 il yüksek risk kategorisinden çıkarken aşılanma oranı yüzde 65'in altında yalnızca 8 il kaldı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı, yüksek risk kategorisindeki illerde aşılama oranlarının yükseltilmesi için harekete geçti. Aşı İkna Ekipleri bu süreçte Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Bingöl'de ev ev kapı kapı gezerek hiç aşısını yaptırmamış veya eksik aşılı vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapacak.
"İKNA DESTEĞİ İSTİYORUZ"
Aşı sayesinde hastalığı ağır geçirme riskinin oldukça azaldığı vurgulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" ifadelerini kullandı.
AŞI SAYISI 118 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı aşı seferberliğinde şu ana kadar yapılan aşı sayısı 118 milyonu geçerken 18 yaş üstü nüfusun da yüzde 80'i çift doz aşılandı.
18 BÜYÜKŞEHİRDE YÜZDE 75
Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 30 büyükşehrin 18'inde aşılama oranları yüzde 75'i aşarken İstanbul, Sakarya, Konya, Malatya, Gaziantep ve Van gibi büyükşehirler de düşük risk grubuna girmeye çok yaklaştı. Türkiye genelinde 81 ilin 73'ü aşılama oranlarıyla çok yüksek ve yüksek risk grubundan çıktı.