Sağlık Bakanlığı’ndan yüksek riskli 8 ile yakın markaj

18 BÜYÜKŞEHİRDE YÜZDE 75

Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 30 büyükşehrin 18'inde aşılama oranları yüzde 75'i aşarken İstanbul, Sakarya, Konya, Malatya, Gaziantep ve Van gibi büyükşehirler de düşük risk grubuna girmeye çok yaklaştı. Türkiye genelinde 81 ilin 73'ü aşılama oranlarıyla çok yüksek ve yüksek risk grubundan çıktı.