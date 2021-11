Şehitlerimizin kemikleri sızlar

28 ŞUBAT MAĞDURLARI:

BAKAN SOYLU:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "helalleşme yolculuğuna çıkacağını" açıklamasına tepkiler sürüyor. Antalya 'da gerçekleştirilen '5'inci Şehit Aileleri Buluşması' programında SABAH'a konuşan 15 Temmuz şehitlerinin anneleri, darbe girişimi sırasında Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından sıvıştığını belirterek, "Ona hakkımızı helal edersek şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlar" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı 'nda FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit , "2023 seçimlerini kaybetme korkusuyla şimdiden çıkıp, millete şirin gözükmek için herkesten helallik istiyorsun. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıyorsun. Darbeyi televizyon karşısında kahve içerek izliyorsun. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyorsun. Çorum 'da 'Sözüm söz KHK ile işinden olanları işlerine iade edeceğim' diyorsun. Sonra da çıkıp bizlerden helallik istiyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. O yüzden bir şehit annesi olarak sana hakkımı helal etmiyorum.Eğer edersem mezardaki şehit kızım Cennet'in kemikleri sızlar. Kılıçdaroğlu milletin gözünü boyamaya çalışıyor. Bu tür göstermelik hareketlerle, milletten oy alıp kazandığı İstanbul 'u nasıl geriye götürdüyse Türkiye 'yi de geriye götürecek. Şimdilerde her kesime mavi boncuk dağıtmasının sebebi bu" dedi. 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler ise, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum. HDP'lilerle, FETÖ'cülerle kol kola gezenlerle bir şehit annesi olarak bizim işimiz olmaz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bizlerle gerçekten samimi bir şekilde helalleşmek istiyorsa önce HDP ile arasına mesafe koyup teröriste terörist desin. FETÖ'cülerle olan yakınlığını bitirsin. Önce bu milletin değerlerine saygı duysun, sonra bizden helallik istesin. Bunun da ötesinde helallik istemeden önce 15 Temmuz şehitlerinden, şehit ailelerinden ve gazilerden özür dilesin. Çünkü o gece tankların arasından elini kolunu sallayarak nasıl geçtiği, o darbecilerin buna nasıl müsaade ettiği hâlâ bir muamma. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini yudumlayarak darbeyi izlemesi hâlâ bir şehit annesi olarak beni kahrediyor. O yüzden Kılıçdaroğlu samimiyse önce özür dilesin sonra HDP-PKK ve YPG ile arasına mesafe koyup, FETÖ'yü lanetlesin" diye konuştu.Şehit polis memuru Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı ise, "Bizim hakkımız onlara haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Önce biz şehit analarından ve evlatlarımızdan helallik alsın sonra katillerden helallik alacaksa gene alsın. Açıklamalarını duyunca elim ayağım titredi, yüreğim sızladı. FETÖ'ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi" dedi."28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Şubat mağdurlarından da tepki geldi.28 Şubat'ta başörtüsü yasağının mağdurlarından olan ve "İkna Odaları" kitabını kaleme alan Gülşen Demirkol Özer, "Nur Serter ekranlara çıkıp ikna odalarında kızlarla sadece sohbet ettiklerini söylediğinde nasıl hayret içerisinde kalıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri karşısında da hayrete düşüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Sadece 2023'e yaklaşırken daha fazla kimden oy alabilirim kaygısıyla hareket ettiğini düşünüyorum. İkna odalarında kızlara başları açtırılıyor ve bu anlar kameraya kaydediliyordu. Bu işkenceyi yapanlar çıkmış bize helalleşelim diyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü yasağını sona erdirdi. Samimi iseniz zaten Cumhurbaşkanımızın serbest kıldığı başörtüsünü konu etmek yerine Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anaların yanına gidip helallik alın" dedi.28 Şubat zihniyeti yüzünden bir dönem okula gidemeyen daha sonra saçlarını kazıtarak okula gitmek zorunda kalan 15 Temmuz gazisi Emine Aydınbelge ise, "Başörtülü ya da peruklu girmemize izin vermedikleri için saçlarımı kazıtıp okula girmek zorunda kaldım... Asla hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmem için o cenahın pişmanlığına ikna olmam lazım. Şu an zerre pişmanlık görmüyorum. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Ekranlarda söyleyip grup toplantılarında çok alkış almakla samimiyet ölçülmez, bu hesap ahirete kaldı. Bu kadar kolay kurtulmazlar" diye konuştu.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Hem yoğurdum ekşimesin, hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş ya. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek, hatadan dönmekle olur. Mesela şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen, PKK'nın adamlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen, helalleşeceksen, şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. 15 Temmuz'a tiyatro dediğin için, şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen, FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin?" dedi.