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Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 18.11.2021 12:24

Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Son dakika: Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Son dakika haberi: Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti. Danıştay'dan yapılan açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygundur" dedi.

Son dakika haberi: Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti. Danıştay'dan yapılan açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygundur" dedi.


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Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
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