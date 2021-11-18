Son dakika haberi: Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti. Danıştay'dan yapılan açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygundur" dedi.
Son dakika haberi: Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti. Danıştay'dan yapılan açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka uygundur" dedi.
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Son dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı