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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Tuzla’nın eğitim projelerine ödül

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Tuzla’nın eğitim projelerine ödül
Tuzla Belediyesi, "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında "Kampüs Tuzla" projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kampüs Tuzla' çatısı altında, 3 yaşından 25 yaşına kadar 100'e yakın çocuk ve genç, farklı branşta eğitimler görüyor. Öğrenciler, bilim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda aldıkları eğitimlerle bilimsel donanıma sahip olarak geleceklerini şekillendiriyor.
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Tuzla’nın eğitim projelerine ödül
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