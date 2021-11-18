Tuzla’nın eğitim projelerine ödül

Tuzla
Belediyesi, "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında "Kampüs Tuzla" projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın elinden aldı. Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kampüs Tuzla' çatısı altında, 3 yaşından 25 yaşına kadar 100'e yakın çocuk ve genç, farklı branşta eğitimler görüyor. Öğrenciler, bilim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda aldıkları eğitimlerle bilimsel donanıma sahip olarak geleceklerini şekillendiriyor.