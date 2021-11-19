CHP’li belediyede taciz skandalı

Balıkesir'in CHP'li Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör olarak görev yapan Sevan S'nin, 3 yıl önce Destek Evi'nde eğitim gören 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Skandal olay, anne M.K.'nın şuan 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Kızıyla konuşan M.K. cinsel tacize uğradığını öğrenince, adeta yıkıldı. Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına izin verdiğini öne sürdü.

BİR KIZ ÇOCUĞUNU DAHA İSTİSMAR ETMİŞ

Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM)'de yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi. Sevan S'nin o dönem Eğitim Destek evinde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Sevan S, "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrencinin eğitim gördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.