İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İBB ve iştiraklerde mobbingten vazgeçmiyor. Son olarak iştiraki olan Spor İstanbul A.Ş'de çalışan 85 kişiyi daha gözüne kestiren yönetim personele 'Ya daha düşük maaşla ve düşük statüde başka görevle çalışmayı kabul edersiniz, ya da istifade edersiniz' baskısını kurmaya başladı. Bu kapsamda personele evrak imzalatarak onaylarını almak isteyen yönetime ise çalışanlar karşı çıktı. Ancak işsiz kalmaktan korkan ve imzalamadıkları takdirde 31 Aralık 2021 sonu ile iş akitleri sonlanacağı belirtilen personel çaresiz bırakıldı.

İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video

Edinilen bilgiye göre, seçim döneminde 'Çalışan hiç kimsenin ekmeğine dokunmayacağım' diyerek namus sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi ittifak ortaklarına yer açabilmek için personel çıkarmaya ve çalışanlar üzerinde mobbinge devam ediyor.



İBB iştiraki Spor İstanbul'da çalışan 85 kişinin rütbelerini ve maaşlarını düşürerek istifaya zorlayan yönetim, akıl almaz bir yöntemi de devreye koydu. Çalışanların maaşların ve rütbelerinden vazgeçmeleri için imzalarını talep etti. İmzalamayanların ise 31 Aralık itibariyle iş sözleşmelerinin otomatik olarak sonlanacağını belirtti.



İşsiz kalmaktan çekinen personel ne yapacağını kara kara düşünürken işten her halükarda çıkartılacaklarını düşünen personeller ise yıllarca hizmet ettikleri kurumdan haklarını kaybetmemek için itirazlarını dile getirdi. Personellerin itirazlarını kabul etmeyen ve herhangi bir güvence vermeyen İBB yönetimi personele sunulan evrakları imzalamayı zorunlu tuttu.