Kahramanmaraş, Milletvekili İmran Kılıç’ı ebediyete uğurladı

Bir süre önce vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, TBMM'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Abdulhamithan Camii'nde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından cenaze, Onikişubat ilçesi Cüceli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.