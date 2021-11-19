Özkoç’un kokain iftirasına suç duyurusu

Emnıyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya
'dan Türkiye
'ye 4 ton 900 kilogram kokain gönderileceği iddiasını dile getiren CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç
hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü
resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığımız
üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır. Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir. Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.