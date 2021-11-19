Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Özkoç’un kokain iftirasına suç duyurusu
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Özkoç’un kokain iftirasına suç duyurusu

ANKARA
Özkoç’un kokain iftirasına suç duyurusu
Emnıyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya'dan Türkiye'ye 4 ton 900 kilogram kokain gönderileceği iddiasını dile getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır. Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir. Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Özkoç’un kokain iftirasına suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA