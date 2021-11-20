Bakan Gül, deprem bölgesinde

Erzurum'da bir dizi programlara katılmak üzere gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, helikopterle deprem bölgesi Karaçoban'ın Topçu Mahallesine geldi. Köylülerle konuşan Gül, son durum hakkında bilgi adı. Gül, gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Gül, Topçu Mahallesi'nde hasar gören evlerde de incelemelerde bulunduktan sonra kurulan çadırları gezdi. Ardından basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Gül; "İlk dakikadan itibaren hükümetimiz, devletimiz seferber oldu.

Valiliğimiz, AFAD'ımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçları tespit etmek üzere seferber oldu. Az önce vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ilettim. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Felaket sonrasında hasar tespit edilerek zararlar giderilecek. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında, onun da durumu iyi. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden bu depremden etkilenenlere gereği yapılacak. Erzurum'a geçmiş olsun, Allah ülkemizi her türlü afet ve felakettin korusun. Çok şükür endişe edilecek durum yok hasar tespitleri bugün netleştirilecek" diye konuştu.