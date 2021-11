Libya’daki esareti gözyaşlarıyla anlattı: Üstümüzü çıkarıp işkence ettiler

Alıkonulduklarında silahlı güçlerin, kendilerine gerekli kontroller yapıldıktan sonra serbest bırakılacaklarını söylediklerini aktaran Selvi, "Daha sonra ellerimi arkadan kelepçelediler, başıma bir şey geçirdiler, üzerimdeki kıyafetlerimi çıkardılar. Ondan sonra bayağı zulmettiler. Ertesi gün Bingazi'deki kendi hapishanelerine gönderdiler."

Bingazi'de şiddete maruz kaldıklarını ve bu süreçte dışarıyla tüm bağlantılarının kesildiği anlatan Selvi, şöyle devam etti:

"Bir seferinde beni kaldığım yerden çıkardılar. 4 asker, birinin elinde beyzbol sopası, birinin elinde kablo, birinin elinde su borusu vardı. Orada öldüresiye dövdüler. Vücudum dizlerimden sırtıma kadar simsiyah olmuştu. Bir buçuk ay boyunca hiç oturamadım, o kadar sıkıntılı bir durumdu."

Selvi, bir dönem Libyalı esirlerin olduğu bir yerde tutulduğunu ifade ederek, "Bunlar ne zaman zarar görse geliyorlardı, bize her türlü psikolojik baskıyı, her türlü zulmü yapıyorlardı. Her kapı açıldığında acaba bizi dövecekler mi dövmeyecekler mi stresini yaşıyorduk. Her gün öldük ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik, bizi kurtaracaklarını biliyorduk." dedi.