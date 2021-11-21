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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Milli Eğitim’den iki büyük destek

ANKARA
Milli Eğitim’den iki büyük destek

Özel mesleki ve teknik lisesi ile özel okul öğrencileri için 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu. Özel okul öğrencileri için 4 bin 850 liraya kadar destek verilecek

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan, "5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi ve destek tutarları tespit edildi. Buna göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. Destek tutarı, ilkokul 4. sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf ortaöğretim öğrencileri için 4 bin 850 lira olacak. Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları da belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları ise şöyle tespit edildi: "Bilişim teknolojilerinde 5 bin 500 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 7 bin 355 lira, elektrikelektronik teknolojisinde 8 bin 815 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 8 bin 558 lira.

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Milli Eğitim’den iki büyük destek
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