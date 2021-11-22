Kılıçdaroğlu bizimle nasıl helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme sözlerine bir tepkide İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından 23 Haziran seçimi sonrasında işten çıkartılan 13 bin 312 kişiden geldi.



İBB yönetimi tarafından işten çıkartılan işçiler Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden kastının ne olduğunu merak ettiklerini dile getirdi. İşte çıkartılan işçilerden Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıtlar:



*Yasin Yolcu: BELTUR'da çalışırken Beyaz Masa organizasyonların yapılmayacaklarını söylediler. Bir anda 33 kişi işsiz kaldık. Ben evlenme arifesindeydim düğün hazırlığı yapıyordum. Beni yoksulluğa terk ettiler. Onların yüzünden düğünümü yapamadım. İBB yönetiminin haksız ve hukuksuzluklarına karşın hukuk mücadelesi başlattım. Davam sonuçlandı ve benim haklı, İBB'nin ise haksız olduğu adalet önünde kanıtlandı. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmek istiyorsa çıkardıkları beni ve arkadaşlarımı işe geri alsın yarım bıraktıkları hayallerimizi ve hayatlarımızı kaldığımız yerden yaşamaya devam edelim. Aksi takdirde helalleşme de verdikleri namus sözü gibi değersiz bir söz olarak kalacaktır. Bu haliyle ahirette Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Dünyada yargı önünde kazandığımız gibi Allah'ın huzurunda da haklı olduğum belli olacak.

*Birol Durmuş: İSPARK'ta 12 yıl hizmette bulundum. Bir günde beni sosyal medya hesaplarımda seçim öncesinde yaptığım beğenmelerden dolayı işten çıkardıklarını söylediler. 2 yaşında kızım ve 7 yaşında bir oğlum var. Beni işten attıklarında ekmeğimden ettiklerinde sadece beni işten çıkarmış olmadılar. Evlatlarımın da rızıklarını yok ettiler. Daha önce de namus sözü verdiler yetkiyi aldıklarında ise baltayla biçer gibi biçtiler. Helallik almak için sadece benden değil benim ailemden de evlatlarımdan da helallik almaları gerekiyor. Ancak ne ben ne de evlatlarım haklarımızı helal etmiyoruz etmeyeceğiz…



*Kayhan Türkmen: 2012 yılından 2020 yılına kadar geçen sürede İSPARK'ta çalıştım. Beni hiçbir gerekçe göstermeden ve herhangi bir hakkımı vermeden işten çıkardılar. Helallik söylemleri de liyakat ve namus sözü söylemleri gibi olacaktır. Beni işten çıkartmadan önce ikna odalarına aldılar. Ancak herhangi bir taviz vermeyince kendi dedikleri şekliye 'tamamen siyasi nedenlerle' ekmeğimden ettiler. Üniversite mezunu ve işimde de tecrübe sahibi biriyim. Beni işten çıkardıklarında 'durumun nedir?' diye sormadılar ve benim hayatımdan çok önemli parçaları eksilttiler. Acaba gelip 'Seni işten attık kurduğun hayalleri paramparça ettik hakkını helal et mi? diyecekler. Bu sözlere artık inanmıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum.



BAKIRKÖYLÜLER: ÖNCE BİZİMLE HELALLEŞ



Bakırköy Belediye binası önünde önce sıfır zam dayatması nedeniyle, ilerleyen süreçte Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kanuna aykırı 4 yıllık sözleşme önermesiyle devam eden grevdeki işçilere her geçen gün ülke çapında destekler artarken, tepkiler CHP Genel Merkeze doğru yöneldi.



'UTANMIYOR MUSUNUZ?'



Yüzde 70 üzerinde oy verdikleri CHP Genel Merkezi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruma karşı tepkisizliğinden yakınan ilçe halkı, gündüz nüfusu bir milyonu geçen Bakırköy'ün göbeğinde yaşanan bu olaydan dolayı utandıklarını belirterek, "Siz utanmıyor musunuz?" diye sordu. 'Kerimoğlu mağdurlarıyla da helalleşin' diyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakırköylüler, kendi belediyelerinin yol açtığı adaletsizlikleri gideremeyenlerin halkla helalleşmede samimi olmayacağını vurguladı.