Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" uyarı! Kuvvetli geliyor...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:34 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:36

Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" uyarı! Kuvvetli geliyor...

DHA
Meteoroloji’den İstanbul’a sarı uyarı! Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberi...Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.



MARMARA'NIN GENELİNDE DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den İstanbul'a "sarı" uyarı! Kuvvetli geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA