Bakan Varank denizaltıları yönetecek olan ’MÜREN’i denedi!

MÜREN, 20 farklı sensör, seyir ve silah sistemiyle tam bütünleşik bir savaş yönetim sistemi niteliği taşıyor. Sonar sinyal işleme, komuta kontrol, atış kontrol ve gemi seyrüseferi başta olmak üzere tüm işlevler yerli ve milli olarak hayata geçirilebilecek.

TESTLER DEVAM EDİYOR

Fabrika kabul testlerinin ardından sistemlerin gemiye entegrasyonu tamamlandı. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN'in 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulması hedefleniyor.