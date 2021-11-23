Altaylı’nın örgüt içerisindeki konumu ve ilişkileri anlatıldı! Gerekçeli kararda çarpıcı detaylar

DARBECİ FETÖ'CÜLERE MİLLİ ORDU DEDİ

Kararda, Altaylı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 100 bine yakın FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan ve tutuklanan örgüt üyelerinden masum insanlar gibi bahsettiği, tasfiye edilen FETÖ Terör Örgütü'nün darbeci askerlerinden 'Milli ordu' olarak bahsettiği ifade edilerek, Sanık tarafından oluşturulan yukarıda deliller bölümünde belirtilen mail içeriğinde "Dear Mike Biz simdi Türkiye'de güvenilmez, çoğulcu demokratik sisteme, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne düşman bir diktatör tarafından yönetiliyoruz" ile başlayarak, ülkemizde 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe teşebbüsü sonucu yüz bine yakın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt üyelerinden masum insanlar gibi bahsettiği, tasfiye edilen FETÖ/PDY Terör Örgütü darbeci askerlerden "Milli Ordu" olarak bahsedildiği ve yok edildiğinin belirtildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin "kurnazca ve sinsice yürütülen bir plan doğrultusunda batıdan (ABD ve Avrupa) koparılarak Rusya, İran ve Çin'in yer aldığı bir gruba monte edilmeye çalışıldığından" bahsederek, Türkiye'nin çıkarının batı ittifakı içinde kalmasını ve ABD ile yakın iş birliği yapmasını gerektiğini belirttiği, Rusya, İran ve Çin ile bir blok oluşturmuş batıdan kopmuş Türkiye'nin ABD dış politikasına bir felaket olacağını düşündüğünü belirttiği, sanık tarafından hazırlanan E-posta içerisinde oluşturulan taslak içinde "Şahsen ben Türkiye'nin karsı karsıya bulunduğu felaketin önlenmesi için mücadeleye kararlıyım ve elimden geleni yapmağa çalışıyorum." şeklinde ifadenin yer almasından sanığın kendi kaynaklarınca elde ettiği gizli bilgileri dahi muhataplarına ilettiği yönündeki tespit ve delillerdir" denildi.