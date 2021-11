Altaylı’nın örgüt içerisindeki konumu ve ilişkileri anlatıldı! Gerekçeli kararda çarpıcı detaylar

DİJİTAL DOKÜMANLARINDA DARBE GİRİŞİMİ FAALİYETLİ ÇIKTI

Altaylı'nın dijital dokümanlarındaki 'GERÇEĞİN PEŞİNDE TÜRKİYE'DE 15 TEMMUZ 2016' isimli belgede, örgütün darbe girişimi sırasında faaliyetlerine ilişkin, yer, zaman ve lokasyon bilgileri içeren açık kaynaklardan elde edilemeyecek gizli bilgiler bulunan algısal raporun yer aldığı, 'THE CRISIS TURKEY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE US' isimli doküman da "Ancak Erdoğan ve AKP, Atatürk ve modern Türk devleti ile ilişkili tüm değerleri sorgulayarak sistematik olarak bu mirası zayıflatmaya çalışıyor.", "…istikrarsızlık kaynağı olma riskiyle karşı karşıya bırakan bu sürecin ABD'yi kaygılandırması gerektiği kanaatindeyim.", "Erdoğan'ın takiyye stratejisini benimsediği kanaatine vardım" şeklinde ülke ile ilgili verilen istihbarati bilgiler bulunduğu aktarıldı. Söz konusu bilgilerin ABD menfaatlerini koruyucu ve ülke yöneticilerini bu yöntemlerle siyasi olarak tavır gösterilmesi için tehditte bulunulması gerektiğini beyan ettiği kaydedildi.