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Haberler Gündem Haberleri Birgün ve Cumhuriyet’in Pelit Çikolata yalanı elinde patladı, paylaşımlar da yalan çıktı!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 22:55

Birgün ve Cumhuriyet’in Pelit Çikolata yalanı elinde patladı, paylaşımlar da yalan çıktı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Birgün ve Cumhuriyet’in Pelit Çikolata yalanı elinde patladı, paylaşımlar da yalan çıktı!

Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri Pelit Çikolata’nın geçici olarak satış ve sevkiyatlarını durdurduğunu iddia ederek bunu da dolardaki dalgalanmaya bağladı. Bazı sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından da Pelit Çikolata’ya ait olduğu belirtilen, satış ve sevkiyatın durduğuna yönelik bir yazı yayılmaya başlandı. Pelit Şirketler Grubu ise çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yalan olduğunu açıklayarak, “Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir” dedi.

Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri, Pelit Çikolata'nın geçici olarak satış ve sevkiyatlarının durduğunu iddia ederek bir habere imza attı. Örneğin Birgün Gazetesi haberin spotunda "Döviz kurundaki sert yükseliş devam ederken Pelit Çikolata, geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu. Gerekçe olarak ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanma gösterildi" ifadelerini kullandı.

BİRGÜN VE CUMHURİYET'İN YALANI ELİNDE PATLADI, PAYLAŞIMLAR DA YALAN ÇIKTI

Bazı sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından da Pelit Çikolata'ya ait olduğu belirtilen, satış ve sevkiyatın durduğuna yönelik bir yazı yayılmaya başlandı. Kısa süre sonra Birgün ve Cumhuriyet'in haberinin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve yalan olduğu ortaya çıktı.



PELİT: "YAZI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Pelit Şirketler Grubu yaptığı açıklamada Pelit'e ait olarak gösterilen yazılı belgenin yalan olduğunu ifade ederek, "Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

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Birgün ve Cumhuriyet’in Pelit Çikolata yalanı elinde patladı, paylaşımlar da yalan çıktı!
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