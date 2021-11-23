Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis
'te, terör örgütü PKK unsurlarını temizlemek amaçıyla 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor. Eren Kış-7 operasyonunun ilk gününde Bitlis'in Şeyh Habib
kırsalında İl Jandarma Komutanlığı
ve JÖH birlikleri J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.