CHP lideri mahkeme kararlarını çarpıtıyor

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
, Erdoğan'ın, CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
aleyhine açtığı tazminat davalarından feragat ettiğine dair haber ve paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın "Erdoğan'ın 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle davaların geri çekilmesi yönünde mesaj verilmeye çalışıldığına, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaların geri çekildiğinin" iddia edildiğini hatırlattı. Aydın şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz
'dan sonra "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus affediyorum" demiştir. Cumhurbaşkanımız birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi ile ortaya koyduğu bir irade üzerine, Kılıçdaroğlu aleyhine açılanlar da olmak üzere davalarından feragat etmiştir. 2017'den sonra açılan davalarla ilgili vazgeçme iradesi söz konusu değildir.
Cumhurbaşkanımız bugüne kadar Kılıçdaroğlu aleyhine 51 dava açtı. 37'si Erdoğan'ın feragati nedeniyle sonuçlandı, 8'inde Erdoğan haklı bulundu, 6'sı ise reddedildi. Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanımız aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava var. 3'ü Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış, 5'inde Cumhurbaşkanımız haklı bulunduğundan, davanın reddine karar verildi. Kılıçdaroğlu'nun davacı olup haklı bulunduğu ve kesinleşen tek dava yok. İddia ettiği 18 davanın bir kısmı Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalar. Kılıçdaroğlu'nun haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.