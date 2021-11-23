Dağdaki oğluna böyle seslendi: Bu devlet seni büyüttü, okuttu, teslim ol

Muş
'ta terör örgütü PKK ve HDP
tarafından kandırılıp dağa götürülen oğluna seslenen baba Hıyasettin Demir, "Annen vefat edince bu devlet seni büyüttü, okuttu ve devlette memur kadrosu verdi. Sen hain değilsin, devletine teslim ol" dedi. Muş'ta 2012'de çocuğunun terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Hıyasettin Demir, oğlu İhsan Demir'e kavuşacağı günü özlemle bekliyor. Annesini küçük yaşta kaybettikten sonra yurtta büyüyen İhsan Demir, eğitim hayatını tamamladıktan sonra Muş'un Hasköy
ilçesinde devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 2012'de HDP tarafından kandırılarak 22 yaşında dağa götürüldü. Baba Hıyasettin Demir geçen hafta HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere katıldı.
'BAYRAĞIMIZ, DEVLETİMİZ BİR'
Oğlundan 9 yıldır haber alamadıklarını belirten Demir, "Oğlum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Eğer sağsan pişman ol ve geri dön. Devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Dağda ne işin var? Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Oranın sonu yok, sonu kötü. Sen hain değilsin, devlet seni büyüttü, okuttu ve sana kadro verdi. Benim oğlum hain değil, onu kandırdılar" ifadelerini kullandı. Hıyasettin Demir'in eşi Zümrete Demir
ise, "Baban hasta, kız kardeşin ameliyat oldu ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Biz hepimiz senin yolunu gözlüyoruz" dedi.