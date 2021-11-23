MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte MSB'den yapılan açıklama:
Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/3ma9UYF88E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2021