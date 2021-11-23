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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:47

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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